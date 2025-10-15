Breaking News

Avatar: Fire and Ash – Zoe Soldana & Sam Worthington

With “Avatar: Fire and Ash,” James Cameron takes audiences back to Pandora in an immersive new adventure with Marine turned Na’vi leader Jake Sully (Sam Worthington), Na’vi warrior Neytiri (Zoe Saldaña), and the Sully family.

The film, which has a screenplay by James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, and a story by James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, also stars Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass and Kate Winslet.

