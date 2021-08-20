FINAL SQUADS FOR HERO CPL CONFIRMED
The final squads for the 2021 Hero Caribbean Premier League (CPL) have been confirmed. There have been alternations to the teams as a result of changes to player availability.
The teams feature the best cricketing talent from across the Caribbean and from around the world with Chris Gayle, Dwayne Bravo, Carlos Brathwaite, Shoaib Malik, Sunil Narine, Faf du Plessis, Ravi Bopara, Glenn Phillips and Kieron Pollard all set to take part.
The tournament gets underway on 26 August with the first match seeing current champions Trinbago Knight Riders taking on Guyana Amazon Warriors.
The final squads are as follows:
JAMAICA TALLAWAHS
SAINT LUCIA KINGS
TRINBAGO KNIGHT RIDERS
ANDRE RUSSELL
FAF du PLESSIS
KIERON POLLARD
CHRIS GREEN
KEEMO PAUL
RAVI RAMPAUL
CARLOS BRATHWAITE
WAHAB RIAZ
SUNIL NARINE
ROVMAN POWELL
TIMOTHY DAVID
COLIN MUNRO
HAIDER ALI
ANDRE FLETCHER
YASIR SHAH
CHADWICK WALTON
KESRICK WILLIAMS
DARREN BRAVO
FIDEL EDWARDS
USMAN QADIR
LENDL SIMMONS
QAIS AHMAD
SAMIT PATEL
KHARY PIERRE
JASON MOHAMMED
OBED McCOY
ISURU UDANA
MIGAEL PRETORIUS
RAHKEEM CORNWALL
TIM SEIFERT
KENNAR LEWIS
MARK DEYAL
ANDERSON PHILLIP
SHAMARH BROOKS
ROSTON CHASE
DENESH RAMDIN
VEERASAMMY PERMAUL
JAVELLE GLEN
TION WEBSTER
ABIJHAI MANSINGH
KERON COTTOY
AKEAL HOSEIN
JOSHUA JAMES
JEAVOR ROYAL
JAYDEN SEALES
KIRK McKENZIE
KADEEM ALLEYNE
LEONARDO JULIEN
RYAN PERSAUD
ALZARRI JOSEPH
ALI KHAN
ST KITTS & NEVIS PATRIOTS
BARBADOS ROYALS
GUYANA AMAZON WARRIORS
DWAYNE BRAVO
GLENN PHILLIPS
NICHOLAS POORAN
CHRIS GAYLE
JASON HOLDER
SHOAIB MALIK
EVIN LEWIS
THISARA PERRERA
IMRAN TAHIR
FABIAN ALLEN
MOHAMMAD AMIR
SHIMRON HETMYER
RAVI BOPARA
JOHNSON CHARLES
MOHAMMAD HAFEEZ
PAUL van MEEKEREN
SHAI HOPE
BRANDON KING
SHERFANE RUTHERFORD
OSHANE THOMAS
NAVEEN UL HAQ
SHELDON COTTERELL
KYLE MAYERS
ROMARIO SHEPHERD
FAWAD AHMED
HAYDEN WALSH, JR
WAQAR SALAMKHIEL
DEVON THOMAS
AZAM KHAN
CHANDRAPAUL HEMRAJ
RAYAD EMRIT
RAYMON REIFER
ODEAN SMITH
ASIF ALI
JUSTIN GREAVES
NIAL SMITH
COLIN ARCHIBALD
ASHLEY NURSE
GUDAKESH MOTIE
JON-RUSS JAGGESAR
JAKE LINTOTT
ANTHONY BRAMBLE
DOMINIC DRAKES
NYEEM YOUNG
KEVIN SINCLAIR
JOSHUA DA SILVA
JOSHUA BISHOP
ASHMEAD NEDD
MYKILE LOUIS
SMIT PATEL