SQUADS FOR 2021 HERO CPL ANNOUNCED

by Bajan Reporter / June 2nd, 2021

The complete squads for the 2021 Hero Caribbean Premier League (CPL) have been confirmed following the player draft. The 2021 tournament gets underway on 28 August and runs until 19 September.

The star-studded line-ups feature the best cricketing talent from across the Caribbean as well as some of the biggest names in international cricket.

There have been a number of changes to the squads this year. Chris Gayle and Dwayne Bravo are teaming up at the St Kitts & Nevis Patriots with Sherfane Rutherford joining them. Keemo Paul has moved to the St Lucia Zouks and Oshane Thomas will now be representing the Barbados Tridents.

The overseas signings include Shakib al Hasan, Chris Morris, Faf du Plessis, Matthew Wade, Sandeep Lamichhane and Shoaib Malik. There are spots for exciting Pakistani players Haider Ali, Azam Khan and Usman Qadir and Englishman Samit Patel will be playing at his first Hero CPL.

All 33 matches will be played at Warner Park in St Kitts with the final set to take place on 19 September.

JAMAICA TALLAWAHS

ST LUCIA ZOUKS 

TRINBAGO KNIGHT RIDERS

ANDRE RUSSELL

FAF DU PLESSIS

KIERON POLLARD

SHAKIB AL HASAN

KEEMO PAUL

RAVI RAMPAUL

CARLOS BRATHWAITE

WAHAB RIAZ

SUNIL NARINE

ROVMAN POWELL

MATTHEW WADE

COLIN MUNRO

HAIDER ALI

ANDRE FLETCHER

SANDEEP LAMICHHANE

CHADWICK WALTON

KESRICK WILLIAMS

DARREN BRAVO

FIDEL EDWARDS

USMAN QADIR

LENDL SIMMONS

QAIS AHMAD

SAMIT PATEL

KHARY PIERRE

JASON MOHAMMAD

OBED McCOY

ISURU UDANA

MIGAEL PRETORIUS

RAHKEEM CORNWALL

SIKANDAR RAZA

KENNAR LEWIS

MARK DEYAL

ANDERSON PHILLIP

IBRAHIM ZADRAN

ROSTON CHASE

DENESH RAMDIN

VEERASAMMY PERMAUL

JAVELLE GLEN

TION WEBSTER

ABHIJAI MANSINGH

KERON COTTOY

AKEAL HOSEIN

JOSHUA JAMES

JEAVOR ROYAL

JAYDEN SEALES

KIRK MCKENZIE

KADEEM ALLEYNE

LEONARDO JULIAN

RYAN PERSAUD

ALZARRI JOSEPH

ALI KHAN

ST KITTS & NEVIS PATRIOTS 

BARBADOS TRIDENTS 

GUYANA AMAZON WARRIORS

DWAYNE BRAVO

CHRIS MORRIS

NICHOLAS POORAN

CHRIS GAYLE

JASON HOLDER

SHOAIB MALIK

EVIN LEWIS

THISARA PERERA

IMRAN TAHIR

FABIAN ALLEN

MOHAMMAD AMIR

SHIMRON HETMYER

RASSIE VAN DER DUSSEN

JOHNSON CHARLES

MOHAMMAD HAFEEZ

ANRICH NORTJE

SHAI HOPE

BRANDON KING

SHERFANE RUTHERFORD

OSHANE THOMAS

NAVEEN UL HAQ

SHELDON COTTRELL

KYLE MAYERS

ROMARIO SHEPHERD

WANINDU HASARANGA

HAYDEN WALSH JR

WAQAR SALAMKHEIL

DEVON THOMAS

AZAM KHAN

CHANDRAPAUL HEMRAJ

RAYAD EMRIT

RAYMON REIFER

ODEAN SMITH

RAHMANULLAH GURBAZ

JUSTIN GREAVES

NIALL SMITH

COLIN ARCHIBALD

ASHLEY NURSE

GUDAKESH MOTIE

JON-RUSS JAGGESAR

SHAFIQULLAH GHAFARI

ANTHONY BRAMBLE

DOMINIC DRAKES

NYEEM YOUNG

KEVIN SINCLAIR

JOSHUA DA SILVA

JOSHUA BISHOP

ASHMEAD NEDD

MIKYLE LOUIS

SMIT PATEL

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