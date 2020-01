We Gatherin’ 2020 Creates Closer Connections With Our Diaspora

Project Coordinator for We Gatherin’ 2020, Selma Green explains how We Gatherin’ celebrations creates closer connections between Barbadians at home and Barbadians in the diaspora.

For more information

visit wegatherinbarbados.com or

contact the We Gatherin Project Implementation Unit at 1 (246) 535-7532 or email KimC.Butcher@barbados.gov.bb